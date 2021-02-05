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شرطة الرياض تُطيح بشخص تحدّث بعبارات مُسيئة

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شرطة الرياض تُطيح بشخص تحدّث بعبارات مُسيئة شرطة الرياض تُطيح بشخص تحدّث بعبارات مُسيئة
اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة

شرطة الرياض تُطيح بشخص تحدّث بعبارات مُسيئة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس؛ أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخصٍ يتحدث بعباراتٍ تتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الاخلاقية والآداب العامة، وتوثيقه ذلك ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يمثل جريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال "الكريديس": اتضح أنه مقيم من الجنسية السورية في العقد السادس من العمر، وتمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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