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بالصور.. بدء فعاليات دورة الإعلام الديني بشرم الشيخ

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بالصور.. بدء فعاليات دورة الإعلام الديني بشرم الشيخ بالصور.. بدء فعاليات دورة الإعلام الديني بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

02:08 م الجمعة 05 فبراير 2021


كتب- محمود مصطفى ومينا غالي:
تصوير- هاني رجب:

بدأت ظهر الجمعة، فعاليات افتتاح دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، بمدينة شرم الشيخ، بالقرآن الكريم للقارئ الشيخ السعيد الشرقاوي، وذلك عقب السلام الجمهوري.

ويقدم الفعاليات الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمدينة شرم الشيخ، فيما يفتتح وزير الأوقاف، فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة.

ويحضر فعاليات الدورة، كرم جبر رئيس، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة.

وتشهد مدينة السلام شرم الشيخ، حالة من الاستنفار الأمني وتشديدات على مداخل ومخارج المدينة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة».

من جانبها، عززت مديرية أمن جنوب سيناء، من إجراءاتها ونشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة في شتى أنحاء المدينة.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد استقبل مساء أمس الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمطار شرم الشيخ الدولي، رافقه الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وتابع المحافظ وصول الوفود المشاركة الذين وصلوا إلى مدينة شرم الشيخ عبر مطار شرم الشيخ الدولي والطريق البري.

يشار إلى أنه سيجرى انطلاق مؤتمر «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل» صباح الأحد الموافق 7 فبراير الجاري بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، في حضور نخبة من الإعلاميين، والتي سيجرى فيها استعراض أهم المشروعات في مختلف القطاعات التنموية بالإضافة للمشروعات المستقبلية.

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