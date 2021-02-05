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تحصيل 13 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة

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تحصيل 13 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة تحصيل 13 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

02:07 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 14002 شخصا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 13886 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 116شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 666 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 201 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 240أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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