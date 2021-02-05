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بينها أدوية تُستخدم في علاج "كورونا".. ضبط 20 ألف قرص دوائي مهربة في القاهرة

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بينها أدوية تُستخدم في علاج "كورونا".. ضبط 20 ألف قرص دوائي مهربة في القاهرة بينها أدوية تُستخدم في علاج "كورونا".. ضبط 20 ألف قرص دوائي مهربة في القاهرة

مصراوي Masrawy

01:58 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت إدارة مباحث بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 20 ألف قرص دوائي خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر مهربة جمركياً داخل مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 20 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وتشكل خطراً على الصحة العامة – 5 أمبول "دوائي" والمستخدم في علاج فيروس "كورونا" سعر الأمبول الواحد 6500 جنيهاً وبدون مستندات مجهولة المصدر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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