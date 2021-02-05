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ضبط سيارة محملة بـ2 طن زيت طعام فاسد في الإسكندرية

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ضبط سيارة محملة بـ2 طن زيت طعام فاسد في الإسكندرية ضبط سيارة محملة بـ2 طن زيت طعام فاسد في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:08 م الجمعة 05 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قائد سيارة بحوزته 2 طن زيت طعام معبأة داخل خزانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها بالأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة أحد الأشخاص كميات كبيرة من زيت الطعام الفاسد، تمهيداً لطرحها للمستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم أثناء قيادته سيارة وبحوزته 2 طن و78 كيلو جرام زيت طعام معبأة داخل خزانات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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