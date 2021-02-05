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القصير وعبدالعاطي يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي الري والزراعة

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القصير وعبدالعاطي يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي الري والزراعة القصير وعبدالعاطي يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي الري والزراعة

مصراوي Masrawy

02:05 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد :

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا بتقنية الفيديو كونفرانس وبرئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين وذلك لبحث موقف المشروعات المشتركة.

وأوضح الدكتور عبدالعاطي، في بيان الجمعة، أن الغرض من اجتماعات اللجنة التنسيقية هو تذليل كافة العقبات للموضوعات المشتركة والحصول على رؤى موحدة بين الوزارتين.

ومن جانبه أكد القصير على أهمية تفعيل قرارات اللجنة المشتركة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة لحل أي عقبات حال حدوثها.

ونوه خلال الاجتماع ببحث الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث مع التأكيد على أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ وتشجيع المزيد من المزارعين على التحول للري الحديث.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على الإجراءات التنسيقية بين الوزارتين لتحديد المساحات المقرر زراعتها بالأرز هذا العام بالمناطق المختلفة، وذلك في إطار القرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠٢٠ خاصة المساحة التي تروى على المياه المالحة ومناطق زراعة الأرز الجاف.

بينما استعرض السيد القصير وزير الزراعة، الموقف التنفيذي لاستصلاح مساحة ٣٥ ألف فدان للاستفادة من مشروع نقل مياه مصرف المحسمة المعالجة لري أراضي شرق قناة السويس.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة موحدة من وزارات الري والزراعة والتموين لتحديد مساحات البنجر وقصب السكر المصرح بزراعتها.

وتم عرض موقف تشغيل محطة قوتة ببني سويف حيث تم الاتفاق على قيام هيئة التعمير باستكمال أعمال البنية الداخلية تمهيدا لقيام أجهزة الري بإطلاق المياه بالمناطق التي يتم نهوها.

كما تم الاتفاق على التنسيق بين هيئة التعمير وهيئة المساحة فيما يخص إعداد أطلس لأراضي طرح النهر للمسافة من شبرا لحلوان، وفي المسافة من حلوان لأسوان.

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