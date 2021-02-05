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مسعف وسائق يسلمان مبلغًا ماليًا عثرا عليه بجوار جثة في كفر الشيخ

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مسعف وسائق يسلمان مبلغًا ماليًا عثرا عليه بجوار جثة في كفر الشيخ مسعف وسائق يسلمان مبلغًا ماليًا عثرا عليه بجوار جثة في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:00 م الجمعة 05 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سلم مسعف وسائق، بهيئة الإسعاف فرع كفر الشيخ، اليوم الجمعة، مبلغا ماليًا، عثرا عليه في حادث سير، بجوار جثة مجهولة بناحية موقف سيارات كفر الشيخ - الإسكندرية، داخل المجمع الرئيسي لمواقف سيارات كفر الشيخ.

وكان المسعف عبدالله حلاوة، والسائق محمد عبدالعزيز، طاقم سيارة إسعاف كود 2670 أثناء تغطيتهما حادث سير في مدينة كفر الشيخ عثرا على مبلغ مالي قيمته 5 الآف و500 جنيه، وهاتف محمول، بحيازة جثة مجهولة لسيدة.

وبعد الكشف عن هوية الجثة تبين أنها سيدة تقيم في محافظة الإسكندرية، وكانت في طريقها لتحويل المبلغ لأحد أقاربها، بعد الانتهاء من عملها في مدينة كفر الشيخ، فصدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريقالطريق.
وجه الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف فرع كفر الشيخ، المسعف، والسائق، بتسليم المبلغ المالي لنقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بمحضر رسمي، تمهيدا لتسليم المبلغ لأصحابه.

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