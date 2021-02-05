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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم غربي قنا

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم غربي قنا إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم غربي قنا

مصراوي Masrawy

01:57 م الجمعة 05 فبراير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب 5 أشخاص بينهم أب ونجليه، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتين ملاكي، على طريق مدخل قرية صوص الصحراوي، مركز نقادة، غرب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف يفيد، بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق مدخل صوص الصحراوي في نقادة، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص

وأصيب في الحادث: طارق محمد خليفة، 38 عامًا، زهرة عبدالوهاب محمود، 35 عامًا، ومحمد كامل محمد، 43 عامًا، وطفليه كريم محمد كامل، 3 أعوام، وريتاج محمد كامل، 8 أعوام.

جرى نقلهم لمستشفى طوخ في نقادة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات

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