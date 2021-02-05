ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 2 طن دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله بالأسواق خارج المخابز البلدية، داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية، دون ترخيص.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد حيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، دون ترخيص، كميات من الدقيق البلدي المدعم " استخراج 82%".

وبمداهمة المخزن المشار إليه، عثر على 2 طن و55 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خارج المخابز البلدية، تمهيدا لبيعه بالسوق السوداء محققا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة تقدر بـ 13 ألف و897 جنيه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.