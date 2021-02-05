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صور.. افتتاح 7 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 16 مليون جنيه

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صور.. افتتاح 7 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 16 مليون جنيه صور.. افتتاح 7 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 16 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

01:51 م الجمعة 05 فبراير 2021


البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون و600 ألف جنيه.

والمساجد المفتتحة هي: مسجد الرحمن بقرية المعركة، بمركز بدر، والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 667 متر، وبلغت التكلفة الإنشائية 4 مليون جنيه.
مسجد ليديا الجديدة بقرية ليديا بمركز المحمودية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 262 متر، بتكلفة إنشائية 2 مليون و300 ألف جنيه.

مسجد صلاح عبدالرازق، بقرية بسنتواي بمركز أبو حمص، والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 694 متر، وبلغت التكلفة الإنشائية 3 مليون جنيه.

مسجد الوحدة المحلية بسمخراط، بقرية سمخراط بمركز الرحمانية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 252 م٢ ، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و800 ألف جنيه.

المسجد الكبير بطورنو، بقرية طورنو بمركز المحمودية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 368، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه.

مسجد الغفار بقرية كفر السابي، بمركز شبراخيت والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 183 متر، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و500 ألف جنيه.

مسجد إبراهيم هلال بقرية شرنوب بمركز دمنهور والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 215 متر، وبلغت التكلفة الإنشائية مليون و500 ألف جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى أنه خلال عام واحد افتتح 152 مسجدًا تجاوزت تكلفتها 230 مليون جنيهًا ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13 ألفًا 855 مسجدًا

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