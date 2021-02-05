ضبط عاطل بحيازته "30 طربة حشيش" في كمين بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عاطل في كمين بمنطقة برج العرب، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه.

كان ضباط إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن الإسكندرية، اشتبهوا في أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح، أثناء استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وبتفتيش السيارة، عثر على 30 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي، وألقي القبض على المتهم.

وبمواجهته، اعترف في التحقيقات بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش وترويجه على عملائه بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية.

تحرر محضر بقسم شرطة برج العرب، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.