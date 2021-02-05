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الداخلية: خطة مُحكمة لمواجهة تداعيات الأمطار وموجة الطقس السيئ في المحافظات

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الداخلية: خطة مُحكمة لمواجهة تداعيات الأمطار وموجة الطقس السيئ في المحافظات الداخلية: خطة مُحكمة لمواجهة تداعيات الأمطار وموجة الطقس السيئ في المحافظات

مصراوي Masrawy

01:46 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

اعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة في مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة طقس سيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار.

وتضمنت الإجراءات تقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية ، وكذا المساهمة في إزالة تجمعات المياه ، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية

كما تم وضع خطة مرورية مُحكمة اضطلعت إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن لا سيما المحافظات التي تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيىء على تنفيذها، وكذا من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

إضافة إلى نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخي الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين ، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور وكذا من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق ، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية.

ولاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.

جاء ذلك انطلاقاً من ثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة والتي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على التخطيط العلمي المدروس لمواجهة الأعباء وأداء المهام بجودة و إتقان.

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