أخبار عاجلة

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية -
مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم -
الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام -
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري -
احتجاجات ميانمار تتواصل لليوم السادس على التوالي.. ودعوات للعصيان المدني -
بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض -
"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد -
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام -
قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الكهرباء: 21 ألفا و300 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

Print
الكهرباء: 21 ألفا و300 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم الكهرباء: 21 ألفا و300 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

مصراوي Masrawy

01:51 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الجمعة، بلغت 21 ألفا و300 ميجاوات.

وأشار المرصد، إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 23 ألفا و300 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و150 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية عشرة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

شبكة عيون الإخبارية