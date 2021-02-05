لإدخال البهجة في نفوسهم.. الداخلية تنظم حفلات ترفيهية للأطفال الأيتام بـ 5 محافظات

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مصراوي Masrawy



كتب- علاء عمران:

نظمت مديريات أمن القاهرة، البحر الأحمر، سوهاج، أسيوط، بورسعيد حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمقار نوادي الشرطة بتلك المحافظات بمناسبة عيد الشرطة.

وتضمنت تلك الحفلات عروضاً وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات.

جاء ذلك بمناسبة عيد الشرطة الـ69، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية لجهاز الشرطة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية، وإيماناً بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار( كلنا واحد).