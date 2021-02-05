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تنفيذ أحكام وهجرة غير شرعية .. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار 24 ساعة

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تنفيذ أحكام وهجرة غير شرعية .. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار 24 ساعة تنفيذ أحكام وهجرة غير شرعية .. جهود قطاع أمن المنافذ على مدار 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:18 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية ، وذلك خلال 24 ساعة في تحقيق النتائج من النتائج.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 3 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط عدد 1 قضية، في مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1373 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 178 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 6 قضايا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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