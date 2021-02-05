أخبار عاجلة

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية -
مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم -
الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام -
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري -
احتجاجات ميانمار تتواصل لليوم السادس على التوالي.. ودعوات للعصيان المدني -
بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض -
"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد -
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام -
قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. وزير الشؤون الاسلامية: لن نتأخر في إغلاق المساجد لو زادت إصابات كورونا

Print
بالفيديو.. وزير الشؤون الاسلامية: لن نتأخر في إغلاق المساجد لو زادت إصابات كورونا .. وزير الشؤون الاسلامية: لن نتأخر في إغلاق المساجد لو زادت إصابات كورونا
خلال تصريحات لبرنامج "120" على عقب صلاة الجمعة اليوم

بالفيديو.. وزير الشؤون الاسلامية: لن نتأخر في إغلاق المساجد لو زادت إصابات كورونا

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وزارته لن تتأخر في إغلاق المساجد في حال ازدياد عدد حالات "كورونا".

وقال: هناك تنسيق دقيق مع كافة الجهات المختصة منها وزارة الصحة والداخلية وهيئة كبار العلماء في هذا الصدد .

جاء ذلك في تصريحات للوزير "آل الشيخ" لبرنامج 120 على قناة الإخبارية تم عرضه بعد صلاة الجمعة.

وأشار الوزير إلى إصدار عدد من القرارات والتوجيهات للتشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية في مقار الوزارة والمساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، في إطار مواكبة جهود الدولة للتصدي لجائحة كورونا عقب رصد تراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين والمقيمين.

وأكد الوزير "آل الشيخ" أن الدخول إلى فروع الوزارة بمناطق المملكة يتطلب توفر تطبيق "توكلنا" مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والتعقيم . عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دارة الملك عبدالعزيز وقناة الإخبارية توقعان اتفاقية تعاون في المصادر المعرفية والتاريخية

دارة الملك عبدالعزيز وقناة الإخبارية توقعان اتفاقية تعاون في المصادر المعرفية والتاريخية

الإخبارية السعودية تبث لقطات تظهر أضرارا ألحقها هجوم الحوثيين على مطار أبها

الإخبارية السعودية تبث لقطات تظهر أضرارا ألحقها هجوم الحوثيين على مطار أبها

بالفيديو.. إسبانيا: مريض بكورونا يُشعل النار في المستشفى الذي يعالج به

بالفيديو.. إسبانيا: مريض بكورونا يُشعل النار في المستشفى الذي يعالج به

بالفيديو.. "العرفج": مشروع ‫"كورال بلوم" يدلُّ على صدق وواقعية رؤيتنا

بالفيديو.. "العرفج": مشروع ‫"كورال بلوم" يدلُّ على صدق وواقعية رؤيتنا

شبكة عيون الإخبارية