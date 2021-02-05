ضبط سيارة محملة بـ ٩ أطنان أحجار تحوي خام الذهب في البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية سيارة مُحملة بـ ٩ أطنان ذهب خام في البحر الأحمر.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سيارة نقل، بدون لوحات معدنية مُحمل عليها كمية من الأحجار التي يشتبه في احتوائها على خام الذهب تزن حوالي 9 طن تقريباً وذلك حال سيرها بدائرة القسم، قيادة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسوان.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.