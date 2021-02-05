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إحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي في بغداد

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إحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي في بغداد إحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي في بغداد

مصراوي Masrawy

01:06 م الجمعة 05 فبراير 2021

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم الجمعة ، بإحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي في بغداد.

وقال المصدر - في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز - "إنه تم تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون إصابات تذكر".

وكتبت القوات الجوية العراقية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نبأ عاجلاً مفاده "تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد"، دون المزيد من التوضيح.

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