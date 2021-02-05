بعد وفاته.. تعرف على بديل النائب سعد الجمال بالبرلمان

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مصراوي Masrawy



كتب- نشأت علي:

نعى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، النائب سعد الجمال الذي وافته المنية صباح اليوم.

ويأتي ذلك بعد وفاة اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد.

ووفقا لما نص عليه قانون مجلس النواب، يتم تصعيد نجلته أسماء في مقعده، نظرا لأنها في مقاعد الاحتياطي بالقائمة.

وتولى سعد الجمال، الذي توفي عن عمر يناهز ٧٥ عاما، مدير أمن قنا، كما تولى في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، لجنة الشئون العربية عدة أدوار انعقاد.

ومن المقرر أن يبلغ وزير الداخلية مجلس النواب، بوفاة النائب، ليتم إعلان خلو المقعد، وبعدها تبلغ الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بالنائب البديل عن المتوفي.

ونصت المادة (25) من قانون مجلس النواب: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل،أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

وإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيا كانت صفته.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

