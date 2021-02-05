وزير الأوقاف: الخونة والعملاء يستغلون قلة الوعي لتحقيق أهدافهم الدنيئة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



كتب - محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن من يهدف للإفساد والتخريب سواء بالفعل أو بالدعوة فأولئك هم البغاة، أما الجماعات الخبيثة التي تعمل على النفاق والإفساد سرا فهذا عمل المنافقين.

وأضاف وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة، بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، أن خطر المنافقين الذين يتبنون الإفساد ويقوموا عليه سرا أخطر ممن يقومون عليه في العلن.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية نشر الوعي وتحصين الناس بالوعي، لأن المنافقين والخونة والعملاء يستغلون الجهل وعدم فهم حقيقة الأمور لتحقيق أهدافهم الدنيئة، قائلا إن دورة الإعلام الديني التي تبدأ اليوم لعدد من شباب الإعلامي تنطلق لهذا السبب وهو نشر الوعي.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن القرآن الكريم قد أولى الحديث عن بغاة الفتنة، والمفسدين في الأرض، والمرجفين فيها، والمعوقين لمسيرة الخير والإصلاح عناية بالغة الأهمية، بيانًا لخطر هؤلاء على الأديان والأوطان، وعلى مسيرة الإصلاح.

واستشهد بقول الحق سبحانه: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلاً }، ويقول سبحانه: {لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ}، ويقول سبحانه : {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا}.

واستدل أيضا على ذلك بقوله سبحانه : {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.