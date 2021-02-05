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سماء بلا غيوم.. استقرار حالة الطقس في الإسكندرية- صور

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سماء بلا غيوم.. استقرار حالة الطقس في الإسكندرية- صور سماء بلا غيوم.. استقرار حالة الطقس في الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

12:58 م الجمعة 05 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ساد طقس مستقر نسبيا على أحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إذ سطعت الشمس معظم الفترات واستقرت سرعة الرياح وخلت السماء من الغيوم، وذلك بعد انتهاء موجة الطقس السيئ.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية في مينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لوجود سرعة الرياح في معدلات تسمح بتحرك ورسو السفن.

وفي سياق متصل، واصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة، و105 آلاف مطبق، وذلك استعدادا للنوة المقبلة.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، أمس، يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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