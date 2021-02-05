صور.. فتح طريق كمين "البدن" في جنوب سيناء واستمرار غلق "الدولي"

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة، فتح الطريق بعد كمين "البدن" الواقع على بعد 15 كيلو متر في اتجاه مدينة طابا "طريق طابا- نويبع" اليوم بعد الانتهاء من إزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة أمس.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من إزالة مياه الأمطار التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ أول أمس من كافة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وفتح جميع الطرق الرابطة بين مدن خليج العقبة .

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، على استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، لاستمرار تقلب حالة الطقس بكافة مدن لمحافظة، والتشديد على رؤساء المدن والقطاعات الخدمية بالتحرك الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ.

على جانب آخر مازال الطريق الدولي الجديد مغلق بداية من منطقة كمين عيون موسى نتيجة السيول التي ضربت منطقة وادي سدر التي تقع في مدخل مدينة رأس سدر تجاه كمين عيون موسى.

وشهدت منطقة كمين عيون موسى تكدس السيارات نتيجة غلق الطريق منذ الساعات الأولى صباح اليوم وحتى الآن.

ودفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بالمعدات الثقيلة لرفع الاطماءات التي تركتها السيول على الطريق وفتحه أمام حركة المرور.