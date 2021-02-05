أخبار عاجلة

قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
"كأس السعودية".. أناقة ترتقي للعلياء -
تعرّف على سرعات مقدمي الخدمات في الوصول لأبرز وسائل التواصل -
بدء تطعيم الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح كورونا -
الموافقة على 74 مشروعًا لتنمية الثروة الحيوانية بالوادي الجديد -
ضبط 5 أشخاص استولوا على 11 مليون جنيه من أموال دعم الخبز في كفر الشيخ -
أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو) -
وزير التعليم العالي يستقبل السفير الإسباني بالقاهرة -
Coral Bloom أيقونة الرمال الذهبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

واشنطن.. طرد نائبة جمهورية متشدّدة من مجلس النواب لدعمها نظريات تآمرية

Print
واشنطن.. طرد نائبة جمهورية متشدّدة من مجلس النواب لدعمها نظريات تآمرية واشنطن.. طرد نائبة جمهورية متشدّدة من مجلس النواب لدعمها نظريات تآمرية
تردّد مزاعم بأنه فاز بالانتخابات الرئاسية

واشنطن.. طرد نائبة جمهورية متشدّدة من مجلس النواب لدعمها نظريات تآمرية

طرد مجلس النواب الأمريكي، الخميس، نائبة جمهورية متشدّدة مؤيّدة للرئيس السابق دونالد ترامب؛ من لجنتين نيابيتين بسبب إدلائها بتصريحات مؤيّدة لنظريات تآمرية، في خطوة تأديبية أتت في ختام جدل استمر أسابيع وأحدث شرخاً في صفوف الحزب الجمهوري.

وبأغلبية 230 صوتاً مقابل 199 وافق مجلس النواب على طرد مارجوري تايلور جرين؛ النائبة عن ولاية جورجيا من لجنتَي التربية والميزانية، في تصويت عكس إلى حدّ بعيد ميزان القوى الحزبية في المجلس.

وانضمّ 11 نائباً جمهورياً فقط إلى الأغلبية الديموقراطية في إدانة هذه النائبة التي تؤمن بنظريات تآمرية تروّج لها حركة "كيو أنون" اليمينية المتطرفة، وتردّد مزاعم ترامب بأنّه فاز بالانتخابات الرئاسية لكنّ الديموقراطيين سرقوا الفوز منه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مسؤولون جمهوريون سابقون يخططون لتشكيل حزب جديد لمواجهة "ترامب"

مسؤولون جمهوريون سابقون يخططون لتشكيل حزب جديد لمواجهة "ترامب"

هيلاري كلينتون: الرئة ترامب قد تحدث في هذه الحالة

هيلاري كلينتون: الرئة ترامب قد تحدث في هذه الحالة

فتح تحقيق في ضغوط مارسها ترامب في ولاية جورجيا بعد الانتخابات

فتح تحقيق في ضغوط مارسها ترامب في ولاية جورجيا بعد الانتخابات

ديمقراطيون يعرضون مقاطع فيديو لشغب الكابيتول ضمن إجراءات محاكمة ترامب

ديمقراطيون يعرضون مقاطع فيديو لشغب الكابيتول ضمن إجراءات محاكمة ترامب

شبكة عيون الإخبارية