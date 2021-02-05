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ضبط أدمن صفحة يروج للأعمال المنافية للآداب على "فيس بوك" في الوايلي

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ضبط أدمن صفحة يروج للأعمال المنافية للآداب على "فيس بوك" في الوايلي ضبط أدمن صفحة يروج للأعمال المنافية للآداب على "فيس بوك" في الوايلي

مصراوي Masrawy

12:32 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على لممارسة الأعمال المنافية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع والإتجار بالبشر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعىب وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعب "فيس بوك" لـ (أحد الأشخاص، حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الغربية) يقوم من خلالها بالترويج وتسهيل الأعمال المنافية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطه وإحدى الفتيات، حال تواجده بصحبة المجني عليها واستغلالها في الأعمال المنافية بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوي على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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