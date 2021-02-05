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"الثقافة" تنظم سلسلة من الاحتفالات لتكريم أيقونات الإبداع بكافة المجالات

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"الثقافة" تنظم سلسلة من الاحتفالات لتكريم أيقونات الإبداع بكافة المجالات "الثقافة" تنظم سلسلة من الاحتفالات لتكريم أيقونات الإبداع بكافة المجالات

مصراوي Masrawy

11:58 ص الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

تنظم وزارة الثقافة خلال الفترة القادمة احتفالات لتكريم أيقونات ورواد الإبداع في كافة المجالات؛ عرفانا بإسهاماتهم وتعبيرا عن تقدير الوطن لعطائهم المتميز.
وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة قد كرمت مساء أمس الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبي في الحفل الذي أقامته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على المسرح الكبير وأحيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ومشاركة النجوم على الحجار، وأحمد سعد، ومروة ناجي، ومحمد الشرنوبي، وبحضور الفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن فاروق الشرنوبي أحد العلامات البارزة في مجال الموسيقى وقيمة فنية ورمزاً للأصالة، مؤكدة أنه نجح في خلق أعمال جادة خالدة شكلت جزءا من تاريخ الفنون في والوطن العربي.

يذكر أن فاروق الشرنوبي أحد أعلام الموسيقى في مصر والوطن العربي ، ولد في 4 فبراير 1951 بالإسكندرية، وتأثر في ألحانه بالموسيقى السكندرية الفلكلورية، ووضع الكثير من أعمال الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية منها (طير في السما) 1988، (كريستال) 1993، (إسكندرية نيويورك) 2004 ، كما وضع ألحان مسرحيات (المهر) 1989، و(حزمني يا) 1992 وغيرها.

وغاب الشرنوبي عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وعاد إلى مسقط رأسه بعد مشوار طويل لحن خلاله ما يزيد عن 500 أغنية.

وتعاون الشرنوبي مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم ماجدة الرومي، ، إيمان البحر درويش، علي الحجار، محرم فؤاد، هاني شاكر، نادية مصطفى، مدحت صالح ومحمد الحلو.​

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