وفاة خبير الأصوات والمقامات أحمد مصطفى كامل عن عمر يناهز 82 عاما

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

توفي صباح الجمعة، خبير الأصوات والمقامات أحمد مصطفى كامل عن عمر ناهز 82 عاما.

وقالت صفحة الشيخ أحمد مصطفى كامل: وفاة الشيخ أحمد مصطفى كامل، عن عمر ناهز 82 عاما، نسأل الله له الرحمة والعفو والمغفرة وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يعامله بعفوه ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد ظهر الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

ويعد الشيخ أحمد مصطفى كامل من أبرز خبراء الأصوات والمقامات في الوطن العربي، وانتشرت له العديد مقاطع الفيديو التعليمية على موقع يوتيوب.

