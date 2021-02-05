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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدث الإعلامي باسم محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المُستجد.

وقالت المتحدث الإعلامي باسم الشرقية، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " الحمد لله رب العالمين على نعمك يا الله.. خالص الشكر لكل من دعا الله لي بالشفاء دعوة صادقة من قلبه، أزمة ومحنة كبيرة تعلمت منها كثيرًا".

وتابعت: "ربنا يحميكم ويحافظ عليكم يا رب من هذا الفيروس اللعين.. ما زلت في مرحلة النقاهة، اللهم كمل نعمك وفضلك بتمام الشفاء عليا وعلى كل مريض يا رب".