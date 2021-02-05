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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور سيبدأ يوم الثلاثاء 16/2/2021، وحتى يوم الاثنين 15/3/2021، في تسليم 20 عمارة أكواد (211 - 311 - 421) بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر، فى مدينة العبور.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٨، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم ٤٢، يوم الأربعاء ١٧/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٤، يوم الخميس ١٨/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٥، يوم الأحد ٢١/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٦، يوم الاثنين ٢٢/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٩، يوم الثلاثاء ٢٣/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٠، يوم الأربعاء ٢٤/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥١، يوم الخميس ٢٥/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٢، يوم الأحد ٢٨/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٣، يوم الاثنين ١/٣/٢٠٢١.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٥٤، يوم الثلاثاء ٢/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٥، يوم الأربعاء ٣/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٦، يوم الخميس ٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٩٧، يوم الأحد ٧/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٣، يوم الاثنين ٨/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٤، يوم الثلاثاء ٩/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٥، يوم الأربعاء ١٠/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٦، يوم الخميس ١١/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٧، يوم الأحد ١٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٨، يوم الاثنين ١٥/٣/٢٠٢١.