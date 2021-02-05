أخبار عاجلة

قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
"كأس السعودية".. أناقة ترتقي للعلياء -
تعرّف على سرعات مقدمي الخدمات في الوصول لأبرز وسائل التواصل -
بدء تطعيم الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح كورونا -
الموافقة على 74 مشروعًا لتنمية الثروة الحيوانية بالوادي الجديد -
ضبط 5 أشخاص استولوا على 11 مليون جنيه من أموال دعم الخبز في كفر الشيخ -
أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو) -
وزير التعليم العالي يستقبل السفير الإسباني بالقاهرة -
Coral Bloom أيقونة الرمال الذهبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نشاط رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن "تحديث" لتوقعات طقس الجمعة

Print

مصراوي Masrawy

10:32 ص الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديث لحالة طقس اليوم الجمعة وفقا لمستجدات حالة التنبؤات.

وقالت الهيئة، إنه يسود اليوم الجمعة أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد.
وتكون الأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة (شلاتين – مرسى علم – القصير – الغردقة – رأس غارب – الزعفرانة – الطور – السويس – كاترين – نخل - رأس سدر – شرم الشيخ).

كما تتوقع الهيئة أن تنشط حركة الرياح على مختلف الأنحاء.

0

a58f51729b.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

شبكة عيون الإخبارية