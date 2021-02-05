أخبار عاجلة

قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
"كأس السعودية".. أناقة ترتقي للعلياء -
تعرّف على سرعات مقدمي الخدمات في الوصول لأبرز وسائل التواصل -
بدء تطعيم الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح كورونا -
الموافقة على 74 مشروعًا لتنمية الثروة الحيوانية بالوادي الجديد -
ضبط 5 أشخاص استولوا على 11 مليون جنيه من أموال دعم الخبز في كفر الشيخ -
أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو) -
وزير التعليم العالي يستقبل السفير الإسباني بالقاهرة -
Coral Bloom أيقونة الرمال الذهبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إسرائيل: تمديد الإغلاق العام حتى صباح الأحد

Print
إسرائيل: تمديد الإغلاق العام حتى صباح الأحد إسرائيل: تمديد الإغلاق العام حتى صباح الأحد

مصراوي Masrawy

11:06 ص الجمعة 05 فبراير 2021

تل أبيب - (د ب أ):

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة على تمديد الإغلاق العام الذي كان من المقرر ان ينتهي صباح اليوم الجمعة حتى الساعة 7 صباحا بعد غد الأحد بعد ليلة عاصفة شهدت قرارا أوليا بمواصلة الإغلاق الذي ألغاه المدعي العام، ومشادات كلامية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس.

وتم اتخاذ القرار في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في إسرائيل جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه ، 5000،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقا لاتفاق الحل الوسط الذي تم الموافقة عليه بالإجماع في الساعات الأولى من صباح الجمعة، سيتم تمديد الإغلاق حتى صباح بعد غد الأحد، حيث سيتم رفع حدود السفر الفردية.

وحركة الأشخاص مقيدة حاليا إلى حد كبير بمسافة 1000 متر من منازلهم بموجب اجراءات الإغلاق.

ويمكن للشركات التي لا تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر إعادة فتح أبوابها يوم الأحد، وسيُسمح أيضًا باستئناف خدمات الوجبات الجاهزة للمطاعم وإعادة فتح محلات مصففي الشعر ومراكز التجميل.

كما سيتم أيضا إعادة فتح المنتزهات الوطنية .

ولم يتم الاتفاق على إعادة فتح رياض الأطفال. وقال بيان حكومي إن القرار في هذا الشأن سيتم اتخاذه بعد مناقشات منفصلة بين وزارتي الصحة والتعليم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

شبكة عيون الإخبارية