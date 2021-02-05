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تخزين 700 ألف متر مكعب من مياه السيول داخل البحيرات الصناعية بجنوب سيناء

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تخزين 700 ألف متر مكعب من مياه السيول داخل البحيرات الصناعية بجنوب سيناء تخزين 700 ألف متر مكعب من مياه السيول داخل البحيرات الصناعية بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

10:45 ص الجمعة 05 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

ضربت محافظة جنوب أمطار غزيرة على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بموجة من الطقس السيئ التي تواجهها معظم محافظات .

المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، قال إن مشروعات الحماية من أخطار السيول التي جرى الانتهاء منها والجاري تنفيذها على أرض محافظة جنوب سيناء بتكلفة تتعدى مليار و 245 مليون جنيه على مرحلتين، أتت ثمارها حيث نجحت في تخزين كميات كبيرة من المياه داخل البحيرات الصناعية والسدود، إضافة أن مياه السيول قامت بتغذية الخزان الجوفي.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى تخزين 700 ألف متر مكعب من مياه السيول داخل البحيرات الصناعية، بواقع 300 ألف م3 داخل بحيرة مدينة طابا والتي مازالت تحت الإنشاء، و 250 ألف م3 في بحيرة أسلاف التي تقع في طريق مدينة سانت كاترين، و 120 ألف م3 في بحيرة وادي عواجة التابع لمدينة شرم الشيخ.

وأشار عبد الرحمن إلى أن اللجنة التي جرى تشكيلها لحصر حجم مياه السيول داخل البحيرات الصناعية مستمرة في أعمالها، ومن المقرر أن تقوم اليوم بحصر كميات المياه التي جرى احتجازها داخل البحيرات جراء السيول التي ضربت مدينة رأس سدر أمس.

جدير بالذكر أن مدينة رأس سدر تعرضت مساء أمس لهطول أمطار غزيرة وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى.

كما تعرضت مدن شرم الشيخ، وطابا، ومنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، لسيول متوسطة الشدة أول أمس الأربعاء، وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بجنوب سيناء، أن هذه السيول لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية.

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