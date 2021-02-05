أخبار عاجلة

قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
"كأس السعودية".. أناقة ترتقي للعلياء -
تعرّف على سرعات مقدمي الخدمات في الوصول لأبرز وسائل التواصل -
بدء تطعيم الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح كورونا -
الموافقة على 74 مشروعًا لتنمية الثروة الحيوانية بالوادي الجديد -
ضبط 5 أشخاص استولوا على 11 مليون جنيه من أموال دعم الخبز في كفر الشيخ -
أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا (فيديو) -
وزير التعليم العالي يستقبل السفير الإسباني بالقاهرة -
Coral Bloom أيقونة الرمال الذهبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد الأمطار.. توقعات بتساقط الثلوج على سانت كاترين والمدينة تعلن الطوارئ - صور

Print
بعد الأمطار.. توقعات بتساقط الثلوج على سانت كاترين والمدينة تعلن الطوارئ - صور بعد الأمطار.. توقعات بتساقط الثلوج على سانت كاترين والمدينة تعلن الطوارئ - صور

مصراوي Masrawy

10:42 ص الجمعة 05 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تضرب مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء اليوم الجمعة موجة الطقس السيئ، شهدت تلبد سمائها بالغيوم مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الغيوم يغطي سماء المدينة، ومن المتوقع أن تشهد سقوط أمطار، وربما الثلوج مع حلول الليل، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات استعدادًا لمواجهة هذه الظروف.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن المدينة تعرضت مساء أمس لسقوط أمطار غزيرة ولم ينتج عنها سيول، وجميع الطرق الداخلية والرابطة بين المدينة والمدن الأخرى تعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بعدد من سيارات شفط المياه، وفريق من الفنيين لفتح البلاعات لتصريف مياه الأمطار والسيول في حالة حدوثها .

وأضاف أن المدينة لديها مخزون كافي من المواد الغذائية، وتوافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات، وجرى التنسيق مع شركة الكهرباء، لتشغيل المحولات في حالة قطع التيار الكهربائي، والتواصل على مدار 24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للوقوف على مجريات الأمور أول بأول ,

وأكد أنه جرى التأكيد على رؤساء الأحياء، والقرى بتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها، وسرعة التعامل مع تداعيات الموقف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

تأجيل محاكمة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة لجلسة 11 مارس

شبكة عيون الإخبارية