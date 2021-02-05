اليوم.. انطلاق فعاليات دورة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" في شرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات دورة " الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، من مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

الدورة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، و الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني.

وتنظم فعاليات الدورة بالتعاون بين وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للإعلام، ومحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تستمر الدورة على مدار اليوم الجمعة وغدا السبت.

ومن المقرر أن يعقد على هامش دورة الإعلام الديني مؤتمرًا صباح الأحد المقبل بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، لاستعراض المشروعات التنموية الكبرى التي جرى تنفيذها على أرض محافظة جنوب سيناء، والمشروعات المستقبلية المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وذلك تحت عنوان "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل".

ومقرر أن يجرى نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة، من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، ويلقي خلالها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة.