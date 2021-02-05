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واشنطن تنفي الادعاءات التركية بوقوفها وراء محاولة انقلاب في 2016

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واشنطن تنفي الادعاءات التركية بوقوفها وراء محاولة انقلاب في 2016 واشنطن تنفي الادعاءات التركية بوقوفها وراء محاولة انقلاب في 2016

مصراوي Masrawy

10:38 ص الجمعة 05 فبراير 2021

واشنطن - أ ش أ
نفت وزارة الخارجية الأمريكية، أي علاقة للولايات المتحدة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي تمت عام 2016 في تركيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في البيان، ردا على تصريحات تركية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة- "إن التأكيدات المتناقضة الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون أتراك كبار خاطئة تماما"، مضيفا أن هذه التصريحات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها وغير المسؤولة تتعارض مع وضع تركيا كحليف في الناتو وشريك استراتيجي للولايات المتحدة.
وفي تقرير نشرته صحيفة "حريت" المحلية، اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، والتي ألقت أنقرة اللوم بشأنها على الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن.

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