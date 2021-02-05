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وزير التعليم العالي يستقبل السفير الإسباني بالقاهرة
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الخميس 11 فبراير 2021 04:16 مساءً
Coral Bloom أيقونة الرمال الذهبية
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الخميس 11 فبراير 2021 04:06 مساءً
مسؤولون جمهوريون سابقون يخططون لتشكيل حزب جديد لمواجهة "ترامب"
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الخميس 11 فبراير 2021 04:01 مساءً
"التجارة" تعاقب 17 معلنًا على "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات 740 ألف ريال
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الخميس 11 فبراير 2021 04:01 مساءً
"الحزيمي" مديرًا لشرطة الحدود الشمالية
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الخميس 11 فبراير 2021 04:01 مساءً
مطار القاهرة: ضبط راكبة أخفت 67 موبايل في ملابسها
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الخميس 11 فبراير 2021 03:59 مساءً
السيسي يتسلم رسالة خطية من العاهل السعودي بشأن موضوعات التعاون الثنائي
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الخميس 11 فبراير 2021 03:59 مساءً
غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا
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الخميس 11 فبراير 2021 03:59 مساءً
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة
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الخميس 11 فبراير 2021 03:59 مساءً
هيلاري كلينتون: الرئة ترامب قد تحدث في هذه الحالة
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الخميس 11 فبراير 2021 03:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
آخر النهار | جهود مكثفة للقوات المسلحة المصرية ومبادرة الرئيس "كلنا واحد" بعيد الشرطة
مصر
Al Nahar TV
الجمعة 05 فبراير 2021 10:08 صباحاً
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