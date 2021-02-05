أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الإسباني بالقاهرة -
Coral Bloom أيقونة الرمال الذهبية -
مسؤولون جمهوريون سابقون يخططون لتشكيل حزب جديد لمواجهة "ترامب" -
"التجارة" تعاقب 17 معلنًا على "السناب شات" و"تويتر" و"الانستغرام" بغرامات 740 ألف ريال -
"الحزيمي" مديرًا لشرطة الحدود الشمالية -
مطار القاهرة: ضبط راكبة أخفت 67 موبايل في ملابسها -
السيسي يتسلم رسالة خطية من العاهل السعودي بشأن موضوعات التعاون الثنائي -
غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا -
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة -
هيلاري كلينتون: الرئة ترامب قد تحدث في هذه الحالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

بتوقيت مصر : لقاء مع مؤلف فيلم "وقفة رجالة " السيناريست هيثم دبور

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
لجين الهذلول: إطلاق سراح الناشطة السعودية بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقالها

لجين الهذلول: إطلاق سراح الناشطة السعودية بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقالها

أنا والعزلة

أنا والعزلة

السودان: هل تنجح الحكومة التي أعلنها حمدوك في معالجة أزمات البلاد؟ | نقطة حوار

السودان: هل تنجح الحكومة التي أعلنها حمدوك في معالجة أزمات البلاد؟ | نقطة حوار

ما هي أبرز الإصلاحات في الأحوال الشخصية المقترحة في السعودية؟

ما هي أبرز الإصلاحات في الأحوال الشخصية المقترحة في السعودية؟

شبكة عيون الإخبارية