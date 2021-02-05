بين الأهلي وخطف الصدارة عقبة الوحدة .. وفض الشراكة شعار مواجهة الفيصلي والباطن

★ ★ ★ ★ ★

اليوم في الجولة 17 من دوري المحترفين

تستكمل، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، عنوانهما "لا تفريط " بالنقاط الثلاث.

على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن وتحديدًا عند الساعة 3:40 عصرًا، يحل الفيصلي ( الرابع عشر -17 نقطة) ضيفًا على نظيره الباطن ( الثالث عشر - 17 نقطة) ، في لقاء عنوانه "فض الشراكة"بين الطرفين.

لقاء الباطن والفيصلي يشكل "طوق نجاة" للفريقين، من أجل خطف النقاط الثلاث والابتعاد عن مناطق الخطر، والاقتراب أكثر من مناطق الدفء.

في اللقاء الثاني، يواجه الأهلي (الثالث - 30 نقطة) نظيره الوحدة ( العاشر - 21 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، عند الساعة 8:15 مساءً.

الأهلي يدخل اللقاء وعينه على خطف الصدارة، بينما يسعى الوحدة إلى العودة لعزف نغمة الانتصارات والاقتراب من مربع الكبار من جديد.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين