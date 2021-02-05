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أمير القصيم يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين

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أمير القصيم يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين أمير القصيم يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين

أمير القصيم يوجّه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالمنطقة، اليوم، بإيقاف وتأجيل جميع المناسبات والمناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بالمنطقة, حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين من انتشار .

وأكد سموه أن هذا الإجراء يأتي لما تبذله القيادة الحكيمة من إجراءات احترازية للحفاظ على أبناء الوطن, مشددًا على أهمية التوعية والوقاية, ومتابعة كل يُنشر من قِبل وزارة الصحة.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد الحصين من جانبه، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية التي تبذلها إمارة المنطقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل فيروس كورونا الجديد القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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