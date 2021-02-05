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صور.. السيول تضرب مدينة رأس سدر وتغلق الطريق الدولي الجديد في جنوب سيناء

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صور.. السيول تضرب مدينة رأس سدر وتغلق الطريق الدولي الجديد في جنوب سيناء صور.. السيول تضرب مدينة رأس سدر وتغلق الطريق الدولي الجديد في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

12:32 ص الجمعة 05 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

ضربت السيول مساء اليوم منطقة وادي سدر التابعة لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، عقب تعرض المدينة لهطول أمطار غزيرة وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى.

وقررت الأجهزة التنفيذية بجنوب سيناء الطريق الدولي الجديد الرابط بين نفق الشهيد أحمد حمدي وشرم الشيخ، وغلق الطريق الساحلي الموازي للطريق الدولي كإجراء احترازي، خاصة أن السيول عبرت الطريقين متجه إلى خليج السويس.

وأصدر مرور جنوب سيناء تعليمات بإيقاف جميع المركبات من عند كمين منطقة موسى، لحين يتوقف السيل وتعود الحياة إلى طبيعتها خاصة أن السيل تمكن من عبور الطريق الدولي الجديد.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة تعرضت لأمطار غزيرة استمرت لساعات، وتوقفت منذ قليل، وأسفرت عن حدوث سيل في وادي سدر الذي يقع في مدخل المدينة اتجاه كمين عيون موسى.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر في تصريح له اليوم إلي أنه لا يوجد أي خسائر في الطرق وقرار الغلق جرى بهدف لحماية المواطنين وقائدي المركبات والسيارات المسافرين من والى شرم الشيخ.

وقال إنه على الرغم من غزارة الأمطار التي تعرضت لها المدينة إلا إنه لا يوجد سيول سوى في منطقة وادي سدر فقط، وجرى نشر سيارات شفط المياه بكافة الأحياء لرفع المياه المتراكمة من بعض المناطق.

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