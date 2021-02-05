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تحسن الجو واستمرار الأمطار على هذه المنطقة.. بيان جديد من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

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تحسن الجو واستمرار الأمطار على هذه المنطقة.. بيان جديد من الأرصاد بشأن طقس الجمعة تحسن الجو واستمرار الأمطار على هذه المنطقة.. بيان جديد من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

مصراوي Masrawy

12:24 ص الجمعة 05 فبراير 2021


كتب يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر تحديثات التنبؤات الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، تشير إلى أن شمال البلاد، تشهد تحسنا في الأحوال الجوية وتبقي فرص الأمطار قائمة على سيناء.

وأشارت الهيئة عبر صفحتها الرسمية"فيس بوك" إلى أن مناطق كثيرة من شمال البلاد وسيناء، شهدت أمطاراً غزيرة ورعدية وصلت إلى حد تساقط حبات البرد حيث نالت بعض المحافظات حصتها من الأمطار بشكل كبير (البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والعريش والسويس والعين السخنة وشرم الشيخ).

وتابعت: وتفاوتت الشدة على أماكن كثيرة (الإسكندرية والقاهرة وشمال الصعيد ) حيث خالفت التوقعات من حيث شده الأمطار وهذا بسبب حركة التيار النفاث في طبقات الجو العليا وتحرك المنخفض شرقا بطريقة سريعة ولم تستطيع النماذج العددية رصدها بشكل دقيق، لذلك وجب التنويه لأخد الحذر في أي مكان قد يتعرض لسقوط للأمطار.

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