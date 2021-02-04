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السفير الإثيوبي يثير ضجة باتهام السودان بغزو بلاده... والخرطوم ترد

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 وقال اميرو للتلفزيون الإثيوبي: "إن غزو السودان لأراضي إثيوبيا يُعتبر خطأً تاريخيا من حيث الأخلاق والقانون والصداقة طويلة الأمد بين البلدين"، بحسب موقع "السوداني"، اليوم الخميس.

© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY

وأضاف اميرو أن: "السودان غزا أراضي إثيوبيا وانتهك اتفاق الحدود المبرم بين الحكومتين في العام 1972"، مؤكدا أن هذا تسبّب في وقوع أضرار بالمُمتلكات العامة للمزارعين وأرواح المواطنين.

وأكد السفير الإثيوبي أن بلاده ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن النفس، حال لم ينسحب السودان ويتراجع عن عدوانه، على حد تعبيره.

في المقابل، اعتبر رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، معاذ تنقو، أن تصريحات السفير الإثيوبي "غير مسؤولة ومضللة للرأي العام" ولا تخدم الأمن والتعايش السلمي الإقليمي وبين البلدين.

وقال تنقو في تصريحات لموقع "السوداني"، إن: حدود الدول تحكمها معاهدات دولية والتزامات رؤساء دول ووزراء خارجية، وليس من بينهم سفراء أو دبلوماسيون.

وكان الجيش السوداني أعلن مؤخرا إعادة نشر قواته على الحدود الشرقية، وطرد ميليشيات إثيوبية كانت تسيطر على مساحات من الأراضي الزراعية داخل حدوده.

تشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل ميليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية.

SputnikNews

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