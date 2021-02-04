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ميركل تلتقي ماكرون غدا لتعزيز التعاون المشترك

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ميركل تلتقي ماكرون غدا لتعزيز التعاون المشترك ميركل تلتقي ماكرون غدا لتعزيز التعاون المشترك

مصراوي Masrawy

08:26 م الخميس 04 فبراير 2021

برلين - (أ ش أ):
أعلنت الألمانية أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ستلتقي غدا بالرئيس الفرنسى فرانسوا ماكرون للتباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأضاف البيان أن المباحثات الألمانية الفرنسية ستشمل اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الألماني الفرنسي لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي المشترك وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفى عبر الفيديو كونفرانس مؤتمر صحفي مشترك للمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسى كونفرانس لتوضيح ما تمخض عنه اللقاء والاجتماع الألمانى الفرنسى المشترك.

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