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الكرملين حول محاكمة نافالني: موسكو مستعدة للتوضيح وليس لمناقشة الحكم

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الكرملين حول محاكمة نافالني: موسكو مستعدة للتوضيح وليس لمناقشة الحكم الكرملين حول محاكمة نافالني: موسكو مستعدة للتوضيح وليس لمناقشة الحكم

مصراوي Masrawy

08:24 م الخميس 04 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، استعداد موسكو للتوضيح بشأن الآراء الأجنبية حول الحكم على المدون أليكسي نافالني، ولكن ليس لمناقشة قرار المحكمة.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "لقد أجاب وزير الخارجية الروسي يوم أمس عن الأسئلة ذات الصلة بالتفصيل الكافي، حيث قام بتقييم هذه التصريحات وأشار إلى عدم قبولها بالمطلق".. حسب ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وتابع قائلَا: "أكرر مرة أخرى إننا لا نعتزم مراعاة هذه التصريحات عند تطبيق قوانيننا، هذه الموضوعات جاهزة للتوضيح لكننا لسنا مستعدين لمناقشتها مع أحد".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الأربعاء، أن الغرب يقوم بتغطية كل ما يحدث في بطريقته الخاصة التي تحمل معايير مزدوجة، مشيرًا إلى أن الهستيريا الغربية بشأن محاكمة المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني، قد تخطت حدودها.

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