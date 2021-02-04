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الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح سريعة تضرب سيناء

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مصراوي Masrawy

08:40 م الخميس 04 فبراير 2021

كتب – يوسف عفيفي:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تجمع للسحب الرعدية على سيناء يصاحبها سقوط أمطار غزيرة وتساقط لحبات البرد وهبات رياح عالية السرعة مستمرة إلى أخر الليل وغدا.
وناشدت الهيئة عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، المواطنين، بضرورة توخي الحيطة والحذر في أماكن تساقط الأمطار الغزيرة.
وتشهد البلاد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة مع تعرض بعض المحافظات للسحب الرعدية في محافظات الوجه البحري وشمال سيناء.
وطالبت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر خصوصًا على الطرق السريعة، والقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار.
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