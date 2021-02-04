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رئيس صحة النواب: المنظومة الصحية في لم تهتز بفضل القيادة السياسية والوزارة

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رئيس صحة النواب: المنظومة الصحية في مصر لم تهتز بفضل القيادة السياسية والوزارة رئيس صحة النواب: المنظومة الصحية في لم تهتز بفضل القيادة السياسية والوزارة

مصراوي Masrawy

08:14 م الخميس 04 فبراير 2021

مصراوي

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل باسم المجلس لتساند وتراقب وتقوم آداء في ملف الصحة، متابعا: صحة المواطن المصري أغلى ما نملك.

وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، الخميس، أن ملف الصحة في الأوقات العادية صعب، وفي أوقات الجائحات أصعب، مشيرا إلى أن هناك دول متقدمة حدث لها اهتزاز في النظام الصحية، ولكن هذا لم يحدث في بفضل الله وجهود القيادة السياسية والوزارة.

وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب، تعمل مع الحكومة في ملفات كثيرة أولها كورونا من منظور شامل، ومن منظور الطب الوقائي.

وطالب بالاستعداد للموجه الثالثة لفيروس كورونا أو لأي مرض وبائي، والتأكد من مدي توفر المستلزمات والأدوية والأكسجين وأسرة العزل وغيرها، قائلا: الموجة الثانية قاربت على الانتهاء.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل أيضا في ملفات التقدير المالي والمعنوي للفريق الصحي، قائلا: تقدير الجيش الأبيض مهم كم حدث في العالم كله.

وأشار أيضا إلى ملف صندوق كوارث الطبية، مؤكدا أن هناك اقترح بعمل معاش تكميلي للمتوفين ومصابي كورونا.

وكشف أن اللجنة سوف تناقش قوانين المسئولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، قوانين مزاولة المهنة للمهن الأخرى، وملف الصيادلة والدولة، وملف الأجهزة الطبية والعاملين والفنيين.

وكشف أن اللجنة ستناقش أيضا ملف التأمين الصحي ووحدات طب الأسرة وتقييم المرحلة الأولى التي طبقت في بورسعيد، وتقييم الاستعداد للمرحلة الثانية، لاسيما وأن هيئة التامين الصحي مسئولة عن 58 مليون مواطن والعلاج على نفقة الدولة.

وأكد أشرف حاتم، أن اللجنة ستفتح ملف مستشفيات التكامل والحكومية والجامعية والمراكز الخاصة، وملف السكان وتنمية الأسرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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