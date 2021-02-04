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غرفة عمليات لمتابعة شفط مياه الأمطار من الشوارع في أسيوط

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غرفة عمليات لمتابعة شفط مياه الأمطار من الشوارع في أسيوط غرفة عمليات لمتابعة شفط مياه الأمطار من الشوارع في أسيوط

مصراوي Masrawy

08:12 م الخميس 04 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المراكز الشمالية بالمحافظة "منفلوط والقوصية وديروط ومركز ومدينة أسيوط" تعرضت مساء اليوم الخميس، لسقوط أمطار خفيفة مما أدى الى بعض تجمعات المياه ببعض المناطق وجارى شفط المياه والحالة العامة مستقرة.

أعلن محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بالمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ بسبب الطقس السيئ.

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة.

كما ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة حالة الأمطار والطقس بالمراكز ومتابعته المستمرة مع رؤساء المراكز والأحياء لجهود شفط تجمعات المياه ببعض المناطق بمركزي ديروط والقوصية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية والإنقاذ السريع بالمحافظة.

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