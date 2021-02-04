موجة أمطار رعدية‎ تضرب الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تعرضت محافظة الوادي الجديد ،مساء اليوم الخميس، إلى سقوط أمطار بجانب ظهور عواصف برق ورعد في السماء وسحب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد تحسبا لتزايد الأمطار أو عدم استقرار الطقس.

وأكد محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، على رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا ً للأزمات والكوارث جراء سقوط أمطار، بالإضافة إلى استمرار متابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .