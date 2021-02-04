نجاح عملية بمستشفى محايل لمريض تعرض لكسور بعظمة ومفصل الساق

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استعاد وظائف مفصل الكاحل الأيمن والمشي تدريجياً

أجرى فريق طبي بمستشفى محايل العام تدخلاً جراحياً ناجحاً للتعامل مع حالة مريض كبير في السن تعرض لكسور متعددة مفتتة لعظمة ومفصل أسفل الساق الأيمن.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض يعاني من داء السكري، مما استلزم تعاملاً خاصاً مع الحالة، حيث تم إجراء التدخل الجراحي لعملية ترميم وترقيع عظمة أسفل الساق ليتم خلالها تثبيت الكسور، ووضع خطة علاجية وتأهيلية للمريض بعد إزالة المثبت الخارجي.

وأسفرت الخطة العلاجية للمريض عن استعادته وظائف مفصل الكاحل الأيمن والمشي تدريجياً -ولله الحمد-.