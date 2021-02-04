فريق من ٣ مستشفيات يجري جراحة دقيقة لمريض كورونا عمره 88 عاما في الإسكندرية

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الإسكندرية - محمد البدري:

أجرى فريق طبي داخل مستشفى عزل العجمي النموذجي، جراحة إصلاح فتق إربي دقيقة لمريض بفيروس كورونا يبلغ من العمر 88 عاما.

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الأربعاء، إن الجراحة جرت بالتعاون بين 3 مستشفيات تابعة للوزارة، حيث أوفدت مستشفيات الجمهورية العام ورأس التين العام أطباء جراحة وتخدير لمشاركة زملائهم الأطباء بالعملية داخل مستشفى عزل العجمي.

من جانبه أوضح الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي النموذجي - أحد أطباء التخدير المشاركين فى الجراحة– أن المريض كان يعاني من خروج جزء من الأمعاء عبر منطقة ضعيفة في عضلات البطن السفلى فيما يعرف بالفتق الإربي.

وأضاف مدير مستشفى عزل العجمي، في تصريح صحفي، اليوم، أنه جرى إصلاح الفتق وتقديم الرعاية اللازمة للحالة، لافتا إلى أن حالة المريض مستقرة وتحت المتابعة بعد أن جرى فصله عن جهاز التنفس الصناعي.

شارك في إجراء العملية كل من الجراحين محمد مطاوع، محمد حمدي، علاء عبد العاطي، وأطباء التخدير وليد مختار، هاني مهاب، وبهاء عبد الرؤوف.