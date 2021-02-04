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"تضامن الإسكندرية" تكشف حقيقة نقص الأغذية في دار رعاية المسنات (صور)

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"تضامن الإسكندرية" تكشف حقيقة نقص الأغذية في دار رعاية المسنات (صور) "تضامن الإسكندرية" تكشف حقيقة نقص الأغذية في دار رعاية المسنات (صور)

مصراوي Masrawy

07:46 م الخميس 04 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

كشفت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الخميس، ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، عن وجود نقص في المواد الغذائية داخل دار "الهنا" لرعاية السيدات المسنات غير القادرات، بمنطقة زيزينيا شرق المحافظة.
كان تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي بالإسكندرية، منشورا بعنوان " نداء عاجل جدا" ادعى وجود عجز في الأطعمة بدار الهنا لرعاية المسنات، وسط مطالبات بجمع تبرعات لإعانتهم.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عدم صحة المعلومات المتداولة عن نقص الطعام بدار الهنا، لافتة إلى أنها أجرت جولة مفاجئة، اليوم الخميس، للدار رصدت خلالها توافر كميات كبيرة من الأطعمة داخل الثلاجات بمختلف أنواعها.
وأضافت وكيل وزارة التضامن في تصريح صحفي، اليوم، أن نزيلات الدار يتلقين كافة أنواع الرعاية وتوافر الأطعمة وكافة الخدمات، فيما طالبت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وتقصي الحقيقة من الجهات المعنية قبل نشر وتداول أي أخبار من شأنها إثارة الرأي العام.

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